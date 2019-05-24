موقع أمريكي يعرض صورا لمعبر إيراني على حدود العراق وسوريا لتهريب النفط والسلاح

2019/05/24 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، عن مصادر مخابراتية غربية أن صوراً جديدة للأقمار الصناعية تشير إلى أن إيران تقوم ببناء معبر حدودي على الحدود السورية العراقية، مما سيفتح طريقاً برياً مطمئناً من إيران إلى لبنان لتهريب الأسلحة والنفط.

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