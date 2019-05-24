فرنسا تستقبل عشرات الأيزيديين لإعادة توطينهم

2019/05/24 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر 132 شخصا من الكورد الايزدييين من مطار أربيل الدولي متوجهين إلى بلدة تولوز في فرنسا، في إطار إعادة توطينهم بعد التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

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