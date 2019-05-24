ماي تستقيل من رئاسة الوزراء البريطانيةوزعامة حزبها

2019/05/24 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، الاستقالة من منصبها.

وقالت ماي في مؤتمر صحفي في لندن انها "ستبقى في منصبها حتى 7 يونيو حزيران المقبل" مشيرة الى انها "تستقيل أيضاً من زعامة حزب المحافظين".وأضافت ان "الأسبوع المقبل يبدأ السباق لاختيار زعيم حزب المحافظين الجديد".

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