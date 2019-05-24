العلوي يتهم نصيف بالتزام رأي صدام حسين تجاه الكويت.. والاخيرة ترد

2019/05/24 | 15:24

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بغداد اليوم- بغداد

هاجم السياسي والمفكر العراقي، حسن العلوي، الجمعة (24 أيار 2019)، النائبة عن ائتلاف دولة قانون عالي...





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