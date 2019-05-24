2019/05/24 | 15:29

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نتنياهو يبعث برسالة "شكر" إلى السيسي...



ويصفه بـ"الصديق" !

وجه رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة

عاجلة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه

بـ"الصديق".تعزى رسالة نتنياهو إلى الرئيس المصري لإرسال السيسي مروحيتين

للمشاركة في عمليات إخماد النيران التي شبت في عدد من المستوطنات

.ونشر نتنياهو، صباح اليوم الجمعة، تغريدة له على حسابه الرسمي على

موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها:أشكر صديقي الرئيس المصري، السيسي، على قيامه بإرسال مروحيتين

للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من

إسرائيل.

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