2019/05/24 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس عرض رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، اليوم الجمعة، خطة طوارئ لمواجهة التصعيد الأخير بين ايران والولايات المتحدة وتداعياته وكيفية مواجهة الأزمة الراهنة.وخلال جلسة للمجلس المركزي للمنبر العراقي ترأسها علاوي عرض الأخير “خطة طوارئ” أعدها لهذا الغرض ترتكز على امن وسلامة العراق وتُفصّل في الجوانب المالية والاقتصادية والامن الغذائي بالاضافة الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاوي يعرض خطة طوارئ حول التصعيد بين إيران وأميركا وكالة خطوة برس.

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