2019/05/24 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نددت وزارة الخارجية الصينية، باتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي” الصينية بالكذب، بصدد علاقات شركته بحكومة بكين.واعتبر المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ، أن بعض الساسة الأمريكيين يطلقون جميع أنواع الشائعات ولكنهم لا يقدمون أي أدلة عليها.وقال بومبيو مؤخرا إن الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي” رين زنغفاي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تندد باتهام بومبيو لـ”هواوي” بالكذب وكالة خطوة برس.

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