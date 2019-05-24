الخارجية: زيارة عبد المهدي الى واشنطن معقدة والعراق مستعد للوساطة

2019/05/24 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وصف وزير الخارحية، محمد علي الحكيم، ترتيبات زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى العاصمة الامريكية واشنطن، بـ”المعقدة”.وقال الحكيم في تصريح صحفي “الرئيس الامريكي دونالد ترامب دعا عبد المهدي ٤ مرات بمكالمة هاتفية لزيارة واشنطن ولكنها معقدة وتحتاج إلى ترتيبات كثيرة”.وأضاف “لدينا برنامج متكامل يتعلق بوضع العراق والتعامل مع أزمات المنطقة ومستعدون للعب دور الوساطة بين امريكا وإيران لتسوية الخلافات”.وأشار الحكيم الى ان “زيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو للعراق حدد فيها موقف بلاده مع الأزمة مع ايران وأبلغنا بان واشنطن مهتمة كثيرا بالعراق” لافتا الى ان “رئيس الوزراء أبلغ بومبيو بان العراق لديه خصوصية من ايران نظرا للتعاون المشترك”.وأكد ان “العراق ليس مستوردا للنفط الايراني والقطاع السياحي سيستمر بين البلدين” مشدداً “لا نسمح ببث تغريدات مسيئة من قبل سفارات ضد دول داخل العراق لانه انتهاك للسيادة الأمريكان استجابوا لطلب العراق بشأن التغريدات المسيئة لإيران”.ونفى “وجود جنود عسكريين للولايات المتحدة في العراق وأنما هناك مستشارين ومدربين”.ونوه وزير الخارجية الى ان “هنالك تعاون بين العراق وشركة كندية لنشر ثقافة البلاد وتحسين تصنيف الجواز العراقي”.وقال “بعد سنة من الان سيتحسن تصنيف الجواز العراقي بفضل التعاون المشترك مع شركة (باسبورد)”.

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