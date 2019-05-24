وزير الخارجية يلتقي مع الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي

2019/05/24 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع يان كلاند الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي.

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