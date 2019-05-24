التربية: نتائج السادس الابتدائي ستعلنها كل مديرية على حدة

2019/05/24 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اليوم الجمعة، عن ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻻﻛﻤﺎل ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

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