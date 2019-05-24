النصر تهاجم وزير المالية: حنث باليمين.. وكان مفاوضا للاقليم وليس وزيرا للعراق

2019/05/24 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن كتلة النصر يوسف الكلابي، الخميس، ان وزير المالية، فؤاد حسين، خرق قانون الموازنة في فقرته العاشرة التي تلزم الإقليم تسليم الحكومة الاتحادية ما لايقل عن 250 الف برميل مقابل صرف مستحقاته.وذكر الكلابي في تصريح صحفي ايار 2019، ان هناك كتب قدمتها وزارة النفط الى مجلس النواب تؤكد عدم التزام الإقليم بتسليم الواردات النفطية طيلة الأشهر الماضية.

واشار الى ان "وزير المالية وخلال استضافته في مجلس النواب لم يكن وزيرا لكل العراق وانما مفاوض عن إقليم كردستان"، لافتا الى ان "الوزير حنث باليمين الدستورية بان يكون وزيرا لكل العراق واستغل منصبه".

واضاف،"هناك خيارين قدمها أعضاء المجلس لوزير المالية وهو إعطاء فرصة للإقليم حتى نهاية الشهر السادس لتسليم مستحقات واردات النفط كافة، والخيار الثاني هو استجوابه واقالته في مجلس النواب".

وتابع ان "مجلس النواب سيفتح كافة ملفات الإقليم ومنها الصادرات النفطية في الإقليم التي تزيد عن 250 الف برميل إضافة الى العقود النفطية التي يبرمها الإقليم خارج اطار الحكومة الاتحادية وتهريب النفط".

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