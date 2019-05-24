كهرباء كربلاء تطلق حملة ( انا مع المرجعية الدينية في ترشيد استهلاك الكهرباء) وجباية الاجور

2019/05/24 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اليوم في كافة قطاعات فرع توزيع كهرباء كربلاء المقدسة حملة (أنا مع المرجعية الدينية في ترشيد استهلاك الكهرباء).وتم تثبيت ملصق اعلاني بهذا الخصوص على واجهات الدور السكنية والمحال التجارية والفنادق، متضمنا تنبيه المواطن الى اهمية وضرورة الترشيد وتسديد قوائم الكهرباء وعدم التجاوز على الشبكة الكهربائية.

وقال مدير اعلام الفرع خليفة التميمي :" ان الحملة شملت القطاع الشمالي وتم توزيع الملصقات وتثبيتها في حي القادسية وتم ربط مقاييس كهربائية جديدة لمتجاوزين في المنطقة ".

وتابع:" ان قطاع المركز سيباشر بالحملة مساء اليوم لتبليغ الفنادق والمحال التجارية، وسيتم تعميم الحملة على باقي المناطق والوحدات الادارية التابعة لكربلاء ".

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