من هي تريزا ماي التي بكت وهي تعلن استقالاتها؟

2019/05/24 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس في السابع من حزيران المقبل تتنحى تريزا ماي عن موقعها كزعيمة لحزب المحافظين، لتمهد الطريق أمام التنافس على منصب رئيس الحكومة البريطانية.وقالت ماي، في بيان مفعم بالعواطف من مقر رئاسة الوزراء في 10 داوننغ ستريت، إنها بذلت كل جهدها لاحترام نتيجة الاستفتاء الذي أجري عام 2016 بشأن الخروج من الاتحاد

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