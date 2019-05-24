رئيس البرازيل يحتفل بـيوم استقلال “إسرائيل”

2019/05/24 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..في خطوة غير مسبوقة، حضر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مراسم احتفالية أقيمت بسفارة تل أبيب في العاصمة برازيليا بمناسبة “يوم استقلال إسرائيل”.وأصبح بولسونارو المعروف بمواقفه اليمينية الأربعاء الماضي أول رئيس للبرازيل يشارك في الاحتفالات بـ”يوم استقلال إسرائيل”، وتسلم في السفارة لوحة تذكارية بهذا الشأن.وحضر هذه الاحتفالات أيضا رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، […]

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