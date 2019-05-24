محمود سنكاوي يتهم محافظ كركوك بـ

2019/05/24 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخراج العوائل الكوردية وسرقة أموالهم

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