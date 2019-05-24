2019/05/24 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أوصت سيدة أمريكية قبل وفاتها بإنهاء حياة كلبتها الأليفة التي كانت تتمتع بصحة جيدة، وإحراقها لتُدفن معها عندما تموت، وفقا لتقارير أمريكية.وأنهيت حياة الكلبة “إيما”، وهي من سلاسلة تشيه تزو، وأُحرقت على الرغم من جهود بذلها ملجأ لرعاية الحيوانات لمنع حدوث ذلك.وتقول التقارير إن عاملين في ملجأ لرعاية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنهاء حياة كلب بصحة جيدة ليدفن مع صاحبته! وكالة خطوة برس.

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