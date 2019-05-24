القبض على اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة شرقي الرمادي

2019/05/24 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة شرطة الانبار ، الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية شرقي مدينة الرمادي.وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/، ان” القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخبارية دقيقة افادت بوجود اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة […]

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