قوة أمنية تعتقل شخصين يقومان بتزوير العقارات والأراضي الزراعية في كربلاء

2019/05/24 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر محلي، اليوم الجمعة، أن قوة أمنية اعتقلت شخصين يقومان بتزوير العقارات والأراضي الزراعية في كربلاء.​

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