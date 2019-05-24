الذهب يصعد 1% مع تراجع الدولار الأميركي

2019/05/24 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار الذهب بنسبة 1 بالمئة، مع تراجع الدولار الأميركي من أعلى مستوى في عامين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة، وهبوط أسواق الأسهم العالمية، وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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