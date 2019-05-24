2019/05/24 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن كويكب يسمى 1999 KW4، يقترب من الأرض بسرعة رهيبة غدا السبت.​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسا: كويكب يقترب من الأرض بسرعة رهيبة غدا السبت) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسا: كويكب يقترب من الأرض بسرعة رهيبة غدا السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).