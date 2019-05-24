ديوان محافظة ديالى ينفي منع مدير وموظفي مكتب نائب من دخول مبناه

2019/05/24 | 15:55

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بغداد اليوم - ديالى

نفى قسم الاعلام والاتصال الحكومي في ديوان محافظة ديالى، الجمعة (24 أيار 2019)، صدور اي قرار...





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