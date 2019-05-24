العثور على ورشة كبيرة لتفخيخ العجلات غربي الموصل

2019/05/24 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية على ورشة كبيرة لتفخيخ العجلات غربي الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى لمراسل وكالة وطن انباء ان”القوات الامنية عثرت على ورشة كبيرة لتفخيخ العجلات في منطقة الملوثة على خلفية معلومات استخباراتية افادت عن تواجد هذه الورشة غربي الموصل”.واضاف المصدر ان”القوات الامنية داهمت الورشة وعثرت على عجلتين مفخختين فضلا عن مواد […]

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