التربية توضح آلية إعلان نتائج السادس الابتدائي

2019/05/24 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ عن ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ إﻛﻤﺎل ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺪورﻫﺎ اﻻول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ٢٠١٨-٢٠١٩" مشيرة الى ان "النتائج ستعلنها كل مديرية على حدةٍ".

وذكر بيان للوزارة ان "ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋــﻦ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟﻔﺤﺺ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺘﻪ، اذ ان ﻫﻨﺎك ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺤﺺ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمحافظات، مبينا ان ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ اﻟــﻴــﻮم اﻻول ﻟــﻼﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت، وﻫــﻨــﺎك ﻟــﺠــﺎن ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ داﺧﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺻﻠﻮن ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻳﻮﻣﻴﺎ".وأكد البيان، ان "إﻋــﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي وﻏﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰي،" لافتا الى ان "أي ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻨﺠﺰ ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻓﺎﺗﺮﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﻋــﻼﻧــﻬــﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋن ﻃﺮﻳﻖ المديرية والمدرسة".انتهى

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