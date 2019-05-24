2019/05/24 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لاول مره خلال أربعة عقود..



رئيس الوزراء الياباني يبحث زيارة إيران

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية يوم الجمعة أن رئيس الوزراء

شينزو آبي يبحث زيارة إيران قريبا ربما في منتصف يونيو حزيران، وذلك

مع تنامي القلق الدولي من تزايد التوتر بين طهران وواشنطن.

وستكون هذه الزيارة هي الاولى من نوعها لرئيس وزراء اليابان منذ

انتصار الثورة الاسلامية عام ١٩٧٩.

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