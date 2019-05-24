2019/05/24 | 16:00

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ظريف: ترامب اثبت انه لايفهم التاريخ ولايعرف الشعب الايراني

الجمعة

24

ايار

2019 :

03:50 pm

18

ظريف : ترامب اتهم الشعب الايرانيبـ "الإرهاب" مرارا، وهذا العنوان يليق به فقط ..



ايران سترى نهاية

ترامب بينما لن يرى ترامب نهاية ايران ابدا ..



هو اثبت انه لايفهم

التاريخ ولايعرف الشعب الايراني

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