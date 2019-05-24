2019/05/24 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نشر ريال مدريد الإسباني بيانا رسميا الجمعة، يتهم فيه مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو “بالكذب”، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها إدارة النادي الملكي.وصرح بوتشيتينو الخميس أن فريقه توتنهام هوتسبر تم منعه من الإقامة في الفندق التابع لمركز تدريب نادي ريال مدريد، قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 8 أيام.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان رسمي لريال مدريد: مدرب توتنهام كاذب وكالة خطوة برس.

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