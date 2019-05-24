واشنطن تواصل تكذيب مزاعم إيرانية بشأن أسلحة صنعتها محليا

2019/05/24 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفعت الولايات المتحدة وتيرة حربها الدعائية ضد إيران، مستهدفة أنواعا من الأسلحة ادعت طهران انها صنعت محليا.

ووصف فريق التواصل بوزارة الخارجية الأميركية من خلال تغريدة تضمنت مقاطع مصورة لأسلحة إيرانية زعمت طهران تطويرها، ومن ضمنها مقاتلة الشبح “قاهر ثلاثمئة وثلاثة عشر”، وصفها بأنها لعبة لم تحلق أبدا، حسب التغريدة، فيما عرض فريق التواصل، طائرات ومروحيات دشنتها طهران، على انها أسلحة محلية حديثة، مؤكدا ان الطائرة النفاثة التي سبق وان أعلنت عنها طهران بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني، هي مجرد طائرة أميركية من طراز إف خمسة، بينما وصف الفريق طائرة الشبح التي ظهرت للمرة الأولى عام الفين وثلاثة عشر، بأنها لعبة لا تطير.

وأضاف فريق التواصل ان إحدى المروحيات الإيرانية المعروضة، هي مروحية أمريكية من طراز كوبرا، والأخرى كندية.

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