2019/05/24 | 16:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فالح الزيادي: عبد المهدي لا يمتلك القدرة على حسم كابينته الوزارية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EJqZYReDb0o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فالح الزيادي: عبد المهدي لا يمتلك القدرة على حسم كابينته الوزارية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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