2019/05/24 | 16:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لايف ستايل |صيام مريض النقرس) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: O-LaHmo-JM8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لايف ستايل |صيام مريض النقرس) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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