الاتحاد الوطني : انتخاب رئيس اقليم كردستان .. الاسبوع المقبل

2019/05/24 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، انتهاء جميع الاجراءات القانونية لانتخاب رئيس اقليم كردستان من قبل برلمان الاقليم .ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الجمعة عن زياد جبار عضو برلمان اقليم كردستان عن كتلة الاتحاد ، قوله:” وفقا للاجراءات القانونية يجب ان يقوم برلمان كردستان بتحديد موعد عقد جلسة خاصة بانتخاب رئيس الاقليم خلال الاسبوع المقبل، […]

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