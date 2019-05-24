وفاة فنان تشكيلي عراقي

2019/05/24 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توفي صباح اليوم الجمعة، فناناً تشكيلياً عراقياً.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان التشكيلي {حاچي البعشيقي} الذي وافته المنية صباح هذا اليوم.انتهى

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