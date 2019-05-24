ريال مدريد يتهم مدرب توتنهام بـ

2019/05/24 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدر نادي ريال مدريد، بيانًا رسميًا، ظهر اليوم الجمعة، للرد على تصريحات الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام، حول طلب الإقامة في المدينة الرياضية للميرنجي "فالديبيباس" للاستعداد لنهائي دوري الأبطال ضد ليفربول.

وقال النادي في البيان الذي نشره موقعه الرسمي: "تفاجأ ريال مدريد بالادعاءات التي قدمها ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام، حول طلب مفترض قدمه إلى نادينا ليتمكن فريقه من الإقامة في فالديبيباس للاستعداد لنهائي دوري الأبطال".وأضاف: "يريد ريال مدريد توضيح أنه من الخطأ إصدار هذه التصريحات، حيث حرص نادينا دائمًا على توفير كل شيء لتلبية جميع الطلبات المقدمة من الاتحاد الأوروبي ونظيره الإسباني ونادي أتلتيكو مدريد وليفربول وتوتنهام".وتابع: "كل الطلبات التي تم تقديمها كانت من أجل استخدام معسكرات التدريب وغرف خلع الملابس، وتمت الموافقة عليها".وواصل: "يُخطط ليفربول للتدرب في منشآتنا يوم السبت 1 يونيو / حزيران القادم صباحا، بينما سيقوم توتنهام بذلك يومي الخميس والجمعة 30 و31 مايو/ أيار الجاري".



واختتم: "يريد ريال مدريد التأكيد على أن إقامة طرفي نهائي دوري الأبطال، مُخصصة من قبل الاتحاد الأوروبي وفقًا لمعايير التنظيم والأمن، ولم يُطلب من نادينا في أي وقت استضافة الأندية في أجنحة الفالديبيباس".وكان بوكيتينو، قد صرح أمس: "إننا نتدرب في مدينة فالديبيباس، ولكننا لا ننام هناك، حيث أننا طلبنا ذلك، إلا أن فلورنتينو بيريز {رئيس الريال} رفض".انتهى

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