ظريف ينعت ترامب بالارهابي

2019/05/24 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بـ”الإرهابي”.وقال ظريف الذي يزور باكستان حاليا: “شخص الرئيس الأمريكي إرهابي وايران ستشهد نهايته لكنه لن يشهد نهايتها”.وأضاف: “ترامب لم يقرأ التاريخ ولا يعرف الشعب الإيراني، وهو يكذب بادعائه أنه يحمي الشعب الإيراني”.وأشار ظريف إلى أنه بحث في إسلام […]

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