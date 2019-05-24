2019/05/24 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس سقطت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن في المياه وتعرضت للخطر بسبب حادث غير متوقع حصل مع فريق برنامج المقالب “رامز في الشلال”.وكاد الخطأ أن يتسبب بوقوع كارثة لعدم استطاعة الفريق في البداية من انقاذ الفنانة اللبنانية من الغرق في الشلال.وتعرض القارب المطاطي، الذي كان يقل ماغي بو غصن وعناصر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطأ جسيم كاد يقتل ضيفة “رامز في الشلال”! وكالة خطوة برس.

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