البيشمركة تكشف احصائية لضحايا 100 عملية نفذها داعش بـ4 محافظات عراقية

2019/05/24 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان يوم الجمعة عن مئات الاشخاص من القوات الامنية، والمدنيين سقطوا بين قتيل وجريح في هجمات نفذها تنظيم داعش في محافظة كركوك، وديالى، وصلاح الدين، ونينوى.

وقال الامين العام لقوات البيشمركة الفريق جبار ياور انه بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش استأنف التنظيم هجماته في مناطق بديالى، وجبال حمرين، بأطراف طوز خورماتو، وكفري، وكذلك جنوب وغرب كركوك، وفي "قره جوغ" والمناطق المحطية بمخمور، وجنوب وغرب مدينة الموصل الذي زاد التنظيم من نشاطاته وتحركاتها فيها".

واضاف ان من مجموع 456 عملية نفذها داعش في المناطق المذكورة في عام 2018 قُتل واصيب ما لا يقل عن 1742 شخصا من القوات الامنية والمدنيين، مشيرا الى انه خلال الاشهر الماضية في عام 2019 نفذ التنظيم 100 عملية وقتل واصيب على اثرها 407 من القوات الامنية والمدنيين.

من: Rudaw

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