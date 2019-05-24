الدفاع المدني: احتراق ٧٧٠ دونما من الحنطة والشعير خلال ٢٤ ساعة

2019/05/24 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، احتراق ٧٧٠ دونما من محصولي الحنطة والشعير خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في محافظات متفرقة من العراق.

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