برلمان كردستان: البارزاني أحبط هجمة ممنهجة استهدفت خانقين وأطرافها

2019/05/24 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة المناطق الكردستانية التي تقع خارج ادارة اقليم كردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) في برلمان كردستان، اليوم الجمعة، بأنه بفضل الجهود الحكيمة للرئيس البارزاني، تم التصدي للهجمة الممنهجة التي تعرضت لها الحقول والمزارع في خانقين ودبس والقرى التي ترتبط بناحية سركران في محافظة كركوك.

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