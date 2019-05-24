ممثل المرجعية يؤكد على التمسك بمبادئ الإسلام و الائمة الاطهار

2019/05/24 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ممثل المرجعية العليا، اليوم الجمعة، يجب ان يكون المجتمع الإسلامي قويا ومتماسكا بعلاقاته الاجتماعية، كما أراده الإسلام والائمة الاطهار حيث التراحم والتكاتف والتعاون وإظهار الصورة الحقيقة للإسلام.وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في الصحن الحسيني الشريف، ان "الائمة الاطهار كثيرا ما رددوا لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، وهذا الاهتمام والتكرار لهذه المقولة جاء ليؤكد ان لشهر رمضان خصوصية عن باقي الأشهر وما يشتمل عليه من البركات والفضل الإلهي فتكون القلوب رقيقة والنفوس تستجيب للنصائح أكثر من باقي الشهور.

وأضاف، ان "نتعرض للكثير من الزلات والعثرات والتقلب فيجب مراجعة الذات والنظر الى الأخطاء والذنوب والفشل ويعتبر رمضان أفضل موسم لمراجعة الذات وتقييم الأخطاء والذنوب وإصلاح الفشل".

وتابع، انه "تحيط بنا أمور سلبية تهدد علاقاتنا الاجتماعية تتمثل بالقطيعة والتباعد والهجران والشقاق بسبب الصراعات والأزمات واختلاف الآراء والمعتقدات مما يولد الحقد والحسد والصراع".

وأشار الى، ان "الإسلام والائمة الاطهار أكدوا على ضرورة التراحم بين الناس ونبذ القطيعة، مبينا ان صلة الرحم تزيد البركة وتطيل العمر وتنمي الأموال فيجب الاحسان وعدم رد الإساءة بمثلها والعفو والصفح وان القطيعة تأتي بعد الشرك بالله كما ورد عن امير المؤمنين عليه السلام أقبح المعاصي قطيعة الرحم".



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