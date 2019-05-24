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ظريف يهاجم ترامب ويصفه بـ “الإرهابي“


ظريف يهاجم ترامب ويصفه بـ “الإرهابي“
2019/05/24 | 16:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ متابعة 

هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و...

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