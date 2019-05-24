ظريف يهاجم ترامب ويصفه بـ “الإرهابي“

2019/05/24 | 16:57

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بغداد اليوم _ متابعة

هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و...





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