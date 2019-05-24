2019/05/24 | 16:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ظريف يهاجم ترامب ويصفه بـ “الإرهابي“) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ظريف يهاجم ترامب ويصفه بـ “الإرهابي“) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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