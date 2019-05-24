2019/05/24 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد المجلس المركزي للمنبر العراقي جلسة حوارية تداولية ضمت عدداً من ممثلي القوى السياسية جرى خلالها بحث التصعيد الاخير بين ايران والولايات المتحدة وتداعياته وكيفية مواجهة الأزمة الراهنة.

وقد ترأس الجلسة علاوي رئيس المنبر العراقي والذي عرض خلالها "خطة طوارئ" أعدها لهذا الغرض ترتكز على امن وسلامة العراق وتُفصّل في الجوانب المالية والاقتصادية والامن الغذائي بالاضافة الى الجانب الاعلامي، حيث اثنى الحاضرون على ما تفضل به سيادته وأجمعوا على ضرورة تبنيها من قبل الحكومة.وبعد نقاش وحوار مستفيض خرجت الجلسة بمجموعة توصيات تضمنت تشكيل لجنة حكماء من قادة القوى السياسية للاشراف على خطة الطوارئ والتنسيق مع السلطة التنفيذية والدعوة لعقد مؤتمر عام يضم الكتل السياسية للخروج بموقف موحد يضمن ابعاد العراق عن ساحة المعركة يدعو للتهدئة ووأد الفتنة ويضع الجميع امام مسؤولياتهم التاريخية، والتأكيد على ضرورة ضبط النفس وتوحيد الخطاب السياسي والاعلامي حول حيادية العراق كدولة ازاء مايدور بين ايران والولايات المتحدة.وقد تقرر تشكيل وفد من المجتمعين لشرح ضرورة تبني خطة الطوارئ الى الحكومة والقوى السياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يعرض "خطة طوارئ" لحفظ أمن العراق من تصعيد المنطقة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يعرض "خطة طوارئ" لحفظ أمن العراق من تصعيد المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).