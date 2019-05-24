2019/05/24 | 17:02

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توخيل يدعو مبابي الى تحمل مسؤولياته مع الفريق

الجمعة

24

ايار

2019 :

04:45 pm

23

‏حض مدرب باريس سان جرمان توماس توخل، المهاجم الشاب كيليان مبابي على

"تحمل مسؤولياته" مع فريقه، وذلك بعد تصريحات لللاعب عن رغبته بتحمل

مسؤوليات في ناديه أو "مكان آخر".

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