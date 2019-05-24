2019/05/24 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو شكره للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي الذي وصفه بـ”الصديق” بعد إرساله مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد النيران التي شبت في عدد من المناطق.جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتنياهو: أشكر صديقي السيسي على المساعدة! وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو: أشكر صديقي السيسي على المساعدة!) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو: أشكر صديقي السيسي على المساعدة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).