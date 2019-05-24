2019/05/24 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة واسط ،اليوم الجمعة، القبض على متهم أرتكب جريمة قتل قبل اكثر من ١٨ سنة في الكوت.

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