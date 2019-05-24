مصادر مطلعة: ظريف يجري زيارة إلى بغداد غداً السبت

2019/05/24 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المصادر، إن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعتزم زيارة بغداد يوم غد السبت"، مبينة أن ظريف "سيبحث مع عدد من المسؤولين العراقيين تطورات الاوضاع في البلدين والمنطقة".هذا ولم يصدر أي تصريح رسمي في العراق أو ايران حتى الان حول هذه الزيارة .

انتهى.ص.هـ.ح.

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