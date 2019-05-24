ترامب يهاجم رئيسة مجلس النواب الأمريكي المطالبة بعزله: إنها فقدت صوابها

2019/05/24 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إثر انهيار محادثات البنية التحتية مع النواب الديمقراطيين وسط تحقيقات الكونغرس في أعمال وإدارة ترامب.

وقال ترامب خلال تصريحات بشأن حزمة مساعدات للمزارعين الذين تضرروا من الحرب التجارية مع الصين إن بيلوسي ليست الشخص نفسه لأنها فقدت صوابها.وفي السياق ذاته اتهم ترامب بيلوسي بعدم فهم اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مطالبا إياها بأن تكون على دراية كافية وأن تدرس مشروع القانون.

انتهى.ص.هـ.ح.

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