2019/05/24 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0KjzirilSBE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطيب جمعة طهران يوم القدس هو رمز وحدة الأمة الإسلامية - تقرير هاني الخاطر) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطيب جمعة طهران يوم القدس هو رمز وحدة الأمة الإسلامية - تقرير هاني الخاطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).