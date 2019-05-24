تعيين وزير الموارد السابق سفيراً جديداً للعراق في تركيا

2019/05/24 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير الموارد المائية السابق، حسن الجنابي، سفيراً للعراق لدى تركيا.

وقال الجنابي في منشور على صفحته في الفيسبوك، اليوم الجمعة "وقع رئيس الجمهورية برهم صالح يوم أمس مرسوماً جمهورياً بتعييني سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العادة للعراق لدى الجمهورية التركية، بعد ان شرفتني الحكومة بترشيحي للمنصب، وحصول موافقة الحكومة التركية على الترشيح".وأضاف "سأقوم مجددا بتمثيل بلدي بهذه المهمة المشرفة وسأسعى الى تمثيل مصالح وطني بأحسن وأبهى صورة، وكعادتي سأحرص على بقاء باب مكتبي مفتوحا للجميع وأكون خير عون للجالية العراقية في تركيا".وتابع الجنابي "بهذا الصدد فقد بدأت سلسلة لقاءاتي مع الوجهاء والقادة السياسيين من مختلف المشارب للتعرف على وجهات نظرهم عن قرب وعرض رؤيتي للطريقة التي سأمثل بها مصالح هذه البلاد".وأشار "اليوم زرت مقر الجبهة التركمانية للقاء النائب ارشد الصالحي، وكنت قبل يومين قد التقيت هادي العامري واياد علاوي وتبادلت معهم وجهات النظر لتطوير العلاقة الثنائية مع الجارة الشمالية، ووجدت منهم حرصا كبيرا على ديمومة وتطوير العلاقة مع تركيا".انتهى

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