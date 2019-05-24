2019/05/24 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا، أشارت فيه إلى أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أجرى اتصالين مهمين بـ”عصائب أهل الحق” في العراق، وبالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تعودان للعام الماضي.وقالت الصحيفة إن سليماني، خرج من جلسة طارئة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في أغسطس عام 2018، ناقشت كيفية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحيفة أميركية تكشف مكالمات لسليماني مع “العصائب” ونصر الله وكالة خطوة برس.

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