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كوردستان تركيا.. نبع في قرية "بيسكا" يعود تاريخه إلى 800 سنة مضت


كوردستان تركيا.. نبع في قرية
2019/05/24 | 17:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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