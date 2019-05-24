نيزك يسقط في كوستاريكا ويحمل مفاجآت كثيرة

2019/05/24 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قبل فترة اخترقت قطعة نيزك مجهول المصدر سطح منزل في كوستاريكا.واتضح لاحقا أنه يحمل في داخله “هدايا” ثمينة من الفضاء للعلماء ومواد دسمة لدراسة نظام الكون.غالبا ما تسقط النيازك على الأرض، ويتراوح عددها في السنة بين 36 و166 نيزكا لا يقل وزن كل منها عن 10 غرامات، كما تشير إحدى الدراسات […]

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